Principal

Fred Young

Assistant principal

Cailyx Ladson

Counselor

Linda I. Brown

Graduation exercises

May 17, 2019, 7 p.m.

Aliceville Memorial Stadium

Valedictorian

Ayonnah Harris, daughter of Wanda and Michael Harris. She has a 3.97 GPA.

Salutatorian

Jasalah Colvin, daughter of Frankco Dickey and Shannon Colvin. She has a 3.88 GPA.

Honor graduates

Ayonnah Harris, Jasalah Colvin, Shonte'Yana Jahnique Barnes, Destiny Arianna Taylor, Kavon Wanya McGraw, Edwanna Ny'Ree Ball, Tatianna Mar'Tika Brown.

School colors

Blue and gold

Candidates for graduation include Terrian Tyreke Amison, Edwanna Ny’Ree Ball, Joshua Keon Ball, Morris Jarell Ball, Shavonda Monae Ball, Shonte’Yana Jahnique Barnes, Venson Lamont Barnes II, Annie Faye Billups, Verkita Tyshy Bishop, Alexia Alanta’e, Bishop-Sommerville, Tatianna Mar’Tika Brown, Janarreion Amaru Coleman, JaSalah Olliea Colvin, Justice Jacoby Craig, JaDylan Jamaal Crawford, Silas Ewon DeGraffenried, Demonte Levon Denton, Felix Dan Dixon, Breyanna Tyshae Forte, Jalen Juwan Gilchrist, Rondarius Kentrell Gilmore, Ayonnah Faye Harris, Eric Damon Hill Jr., David Glenn Hinton Jr., Avionia Brianna Hood, Ken’Terricka Wy’vontae Hopkins, Tyderious Jawuan Howard, Jason Jonathan James Jr., Rodney Jevon Jones, Shakiria Roshae Jones, Ariana Chanelle Lang, JaMya Zhane’ Lanier, Nathaniel Tyrell Latham, Indonesia Jenell Layton, Rokia Cierra Lee, Qua’Darious Dae’Shode Lindsey, James Jerrile Little, Malik RaSheed Matthew, Kavon Wanya McGraw, ChaeQuincia Deneice Newell, Shanbrielle Tae’brianna Owens, Shonvoy Papblito Perry, TyWarren De’Angelo Phillips, Curtis Sherrod III, T J Sherrod Jr., Markeivya Chervette Sommerville, Dillan Deon Sterling, JoEdward Vernard Stokes, JaQuarious TaQwan Summerville, Destiny Arianna Taylor, LaDarius Terrell Taylor, Ijilreah Naykea Thomas, Kardale Dantonio Demale Wallace, Brandon Juwan Walters, DeErica Monia Wilder, Arzaveya Sharmaine Wright, Devontae Juquan Wright, TyQuane LaDarius Wright.