MILTON — The Santa Rosa Adult School/Santa Rosa High School recognized its Class of 2019 graduates.
They are:
• Micah Jon Ates; Anthony James Balmer; James Todd Beard; Destiny Shay Bergmann; Dulauna D’asia Marie Bethune; Devan Gage Bever; Josef Bren Bodi; Carolina Gabrielle Bodie; Ashley Dominique Boudreaux.
• Sheppard Eugene Bowman; Wesley Martin Brake; Bailey Moss Browning; Heather Leigh Cain; Makayla Shayne Caraway; Davarius James Cash; Charlie Sue Carpenter; Lesley Marie Gail Clark; Nicholas Blake Clary
• Dakota Lee Conner; Brandon Donnell Cooper; Desirae Lucia Couch; Ryan Hunter Cruies; Kelley Michelle Cuevas; Katarina Jeanne Denton; Cody Walker Dixon; Mattie Elise Doolittle; John Xavier Ellis Jr.
• Juliette Judith Falzone; Jessie Lee Fisher; Shelby Irene Danielle Fox; Hannah Kay Belle Fuller-Bare; Christian Michael Garner; Joshua Adam Gilbert; Gregory Kyle Gill; Donesia Nicole Grant
• Mallory Grace Hadaway; Zachary Dalton Haines; Paige Irene Harrelson; Sheayla Payne Harris; Dawson Tyler Heider; Catherine Ann Henry; Tyler Dylan Herbert; Robby Braden Higginbothem; Ethan William Hogan
• Leigha Taylor Hood; Bianca Betty-Leith Husband; Lindsey Kaitlin Ann Igus; Hunter Ryan Joseph; Megan Ashlee Karis; Crystal Sharon Destiny Kelley; Savannah Deńa Kelley; Brandon Tyler Klempke; Jacob Scott Konz
• Kylan Mitchell Layton; Lacrecia Lynn Marchant; Selena Marie Matroni; Caurisa Lynn McCartney; Brook Ashley McKenzie; Cynthia Isabell Mendoza-Bucci; Shawnee Nicole Melvin; Michael Shane Miller Jr
• Zackery Indigo Mulinix; Courtney Elaine Nelson; Michael Paul Newbury; Nathaniel Jacob Nunn; Morgan Lynn Orwig; Tracey Maria Peerce-Eibeck; Chloe Isabelle Perez; Sarina Hope Petitt; Devontae’ Aaron Pierce
• Trevor Allen Pilto; Brianna Nicole Pollard; Sierra Lynn Pollard; Ethan Jacob Proper; Diana J. Ramos; Shelby Lin Rogers; Fredy Reinel Salmeron; Emily Marie Scenna; George Drake Schnelle; Danielle Oneal Sellars
• Eleni Lee Sfanos; Breanna Leigh Simmons; Sabrina Marie Small; Tyler James Smith; Chyenne Lee Spears; Tyra Yvette Stallworth; Katelyn McKenzie Stewart; Devon Eugene Stotts; Nevaéh Shaylese Sullivan
• Nicholas Scott Swee; Amanda Faith Tackett; Adrianna Darlene Tamborella; Savannah Leigh Taylor; Cameron James Toups; Carrie Lynn Trease; Blake Stephen Turner; Haley D. Twitty; Brenda Inés Villanueva
• Brittney Lynn Wagner; Michalynne Jonelle Walker; Cheree Cristel Wallace; Racheal Elisa Rose Warner; Kira Nicole Warren; Rebecca Anne Waters; Cassidy Joné Wedge; Jyoti Chenandoah Whitehurst
• Gaige Edward Wilkinson; Pamela Lorraine Wilson; Steven Tucker Wise; William Robert Wood; Alexis Raquel Young; Cordelia Pearl Zielinski.